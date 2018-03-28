Заболевания под названием вегетососудистая дистония не существует. Это всего лишь советский миф. Так решили в Минздраве Украины.

Заболевания под названием "вегетососудистая дистония "не существует. Это всего лишь советский миф. Так решили в Минздраве Украины.К диагнозу ВСД не стоит относиться серьезно. В международнойпрактике он отсутствует. Своим открытием поделилась в соцсетях исполняющаяобязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун."Если когда-нибудь вам или вашим близким записали вмедицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большойсоветский миф", – написала и.о. министра в Facebook.Госпожа Супрун утверждает, что вегетососудистую дистониюможно считать синдромом, а не диагнозом. По ее словам, термин используется втом случае, если у пациента наблюдают различные симптомы – начиная от тревоги ибеспокойства и заканчивая изжогой, повышенной температурой и метеоризмом.Глава украинского Минздрава известна своими глубокимипознаниями в медицине и инициативами. Так, недавно она выступила с предложениемликвидировать еще один "пережиток советских времен", флюорографию. Помнению Супрун, это обследование можно заменить простым анкетированием.Пользователи соцсетей в ответ предложили использоватьанкетирование также вместо обследования груди или вообще в борьбе с онкологическимизаболеваниями. И назвали инициативы и.о. министра "декоммунизацией вмедицине".Многие на Украине обвиняют Ульяну Супрун в развале системы здравоохранения.В частности, блогер Алексей Журавко утверждает, что министр, как и вся командаПорошенко, расхищает бюджетные средства, предназначенные для бесплатноголечения граждан – в том числе и служащих ВСУ, вернувшихся из зоны боев вДонбассе, напоминает