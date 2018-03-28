Заболевания под названием вегетососудистая дистония
не существует. Это всего лишь советский миф. Так решили в Минздраве Украины.
Заболевания под названием "вегетососудистая дистония "
не существует. Это всего лишь советский миф. Так решили в Минздраве Украины.
К диагнозу ВСД не стоит относиться серьезно. В международной
практике он отсутствует. Своим открытием поделилась в соцсетях исполняющая
обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в
медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой
советский миф", – написала и.о. министра в Facebook.
Госпожа Супрун утверждает, что вегетососудистую дистонию
можно считать синдромом, а не диагнозом. По ее словам, термин используется в
том случае, если у пациента наблюдают различные симптомы – начиная от тревоги и
беспокойства и заканчивая изжогой, повышенной температурой и метеоризмом.
Глава украинского Минздрава известна своими глубокими
познаниями в медицине и инициативами. Так, недавно она выступила с предложением
ликвидировать еще один "пережиток советских времен", флюорографию. По
мнению Супрун, это обследование можно заменить простым анкетированием.
Пользователи соцсетей в ответ предложили использовать
анкетирование также вместо обследования груди или вообще в борьбе с онкологическими
заболеваниями. И назвали инициативы и.о. министра "декоммунизацией в
медицине".
Многие на Украине обвиняют Ульяну Супрун в развале системы здравоохранения.
В частности, блогер Алексей Журавко утверждает, что министр, как и вся команда
Порошенко, расхищает бюджетные средства, предназначенные для бесплатного
лечения граждан – в том числе и служащих ВСУ, вернувшихся из зоны боев в
Донбассе, напоминает