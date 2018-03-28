Накануне владимирцы пришли на Соборную площадь областного центра разделить общую боль с кемеровчанами, потерявшими близких в результате страшного пожара.

В городах Владимирской области прошли стихийные акции памяти жертв трагедии в Кемерово. Накануне владимирцы пришли на Соборную площадь областного центра разделить общую боль с кемеровчанами, потерявшими близких в результате страшного пожара. На ступенях перед памятником Андрею Рублёву горожане зажгли свечи и возложили цветы к импровизированному мемориалу.Вместе с земляками в траурном мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Владимирской области Алексей Конышев, вице-губернатор Александр Трутнев, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Хохлова, глава города Владимира Ольга Деева, глава городской администрации Андрей Шохин, представители духовенства.Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Кемерово.Перед владимирцами выступили уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, председатель владимирского регионального отделения Всероссийского Детского фонда Елена Афанасьева, представители городской общественности и общественных организаций Владимирской области.Выступавшие говорили о том, что особенную боль в сердце каждого человека вызывает факт гибели детей, что случившаяся трагедия объединила всех россиян, жителей любого города нашей страны, заставила задуматься о важном – о хрупкости и ценности каждой человеческой жизни.Всех этих жертв можно было бы избежать, если бы каждый ответственный работник на своём месте скрупулёзно выполнял свои должностные обязанности. А для этого необходимо, чтобы мы все осознали свою личную ответственность за безопасность общества, за жизнь детей, не проходили мимо вопиющих нарушений правил безопасности и добросовестно относились к выполнению этих правил сами – и дома, и на работе, и в общественных местах.Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днём траура в Российской Федерации.