На административных зданиях на всей территории Владимирской области приспущены Государственные флаги Российской Федерации.
28 марта объявлено в России днём общенационального траура в связи с трагедией в Кемерове. Накануне Президент Владимир Путин подписал соответствующий Указ.
Владимирская область скорбит вместе со всей страной. На административных зданиях на всей территории Владимирской области приспущены Государственные флаги Российской Федерации. Учреждения культуры и местные телерадиокомпании отменили сегодня развлекательные мероприятия и передачи.
Накануне в городах и районах 33-го региона прошли митинги памяти жертв трагедии. Участники траурных акций сооружали стихийные мемориалы – зажигали свечи, приносили цветы и игрушки. Так, на Соборной площади города Владимира 27 марта прошла акция памяти жертвам кемеровской трагедии. Акции в этот день в областном центре состоялись на Спасском холме возле скульптурной композиции «Владимирская вишня», у памятника пожарному-спасателю возле главного управления МЧС по Владимирской области. Соболезнования от имени жителей нашего региона и от себя лично семьям погибших и пострадавших выразила Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
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Пожар в здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были кинотеатры и детский развлекательный центр. Погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.