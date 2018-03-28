Они появились во дворах многоквартирных жилых домов Фрунзенского района - на улицах Юбилейной, 4, Мира, 9, Соколова-Соколенка, 11, Добросельской, 195-а, Добросельской, 2-в, Почаевской, 2, 2-а и 2-б, Куйбышева, 54 и на Суздальском проспекте, 29.

С приходом весны во Владимире установили 8 бесплатных тренажерных комплексов. Они появились во дворах многоквартирных жилых домов Фрунзенского района - на улицах Юбилейной, 4, Мира, 9, Соколова-Соколенка, 11, Добросельской, 195-а, Добросельской, 2-в, Почаевской, 2, 2-а и 2-б, Куйбышева, 54 и на Суздальском проспекте, 29.Новые тренажеры приобрели по договоренности, достигнутой с топливной компанией Росатома АО «ТВЭЛ». Компания выделила благотворительные средства на приобретение новых детских и спортивных площадок специально для областного центра. В феврале был проведен аукцион на поставку и установку спортивных комплексов, по итогам которого был заключен контракт на сумму 770 тысяч рублей, а уже в марте тренажеры получили постоянную «прописку» во дворах жилых домов.