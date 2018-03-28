Великобритания понимает надуманность своих обвинений по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поэтому препятствует участию России в расследовании. О своем видением ситуации вокруг резонансного происшествия в Солсбери рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Великобритания понимает надуманность своих обвинений по делуоб отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, поэтому препятствуетучастию России в расследовании. О своем видением ситуации вокруг резонансногопроисшествия в Солсбери рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Виновные уже назначеныВопрос с отравлением Сергея Скрипаля не имеет к Россииникакого отношения, заявил председатель нижней палаты в интервью агентству. По словамВолодина, об этом наглядно говорит поведение властей Соединенного Королевства."Они боятся: правда откроется, и ни у кого не останется и тени сомнений -эта история имеет отношение исключительно к Британии", – сказал спикер.Такое развитие событий станет катастрофой для политиков вЛондоне, поскольку продемонстрирует всю надуманность их обвинений провиновность Москвы, подчеркнул Володин. По его словам, если предъявленыобвинения, но при этом не продемонстрированы никакие доказательства, то этозначит, что все виновные уже заранее назначены.Володин указал на то, что Великобритания не хочет идти насотрудничество в расследовании отравления Скрипаля, не предоставляет дляанализа вещество, которое могли использовать злоумышленники. "Уже одно этоговорит: есть что скрывать", – сказал спикер. Ведь если все честно ибеспристрастно, то почему бы не предъявить доказательства обществу, недоумеваетВолодин. "Обвинения выдвинули сразу, без серьезного разбирательства",– добавил законодатель.Зеркальные мерыГоворя о высылке дипломатов некоторыми западными странами,председатель нижней палаты подчеркнул, что Россия будет поступать симметрично."По-другому мы поступить не можем. Ну, если нам предлагают такую формуотношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях", -сказал Володин, добавив, что необходимо идти по пути закрытия генеральныхконсульств тех государств, которые таким же образом поступили в отношении нашейстраны.Целью подобных недружественных выпадов Володин назвалжелание Запада остановить развитие России. И антироссийские санкции, изаявления о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ – все этонаходится в одном ряду, полагает парламентарий. По его мнению, идет попыткасоздать вокруг нашей страны "зону напряжения", нарушить контактыРоссии с другими странами. В деле Скрипаля Лондон фактически подставилевропейские столицы, некоторые из которых также объявили о высылке российскихдипломатов.У британской стороны, подчеркнул законодатель, нет никакогожелания разобраться в произошедшем. Власти Соединенного Королевстваотказываются от сотрудничества с российскими спецслужбами, до сих пор непередали на экспертизу вещество, которым якобы был отравлен Скрипаль. "Такдайте нам его на экспертизу – так же, как представили в ОЗХО (Организация позапрещению химического оружия. – Прим.Ред.). Видно, нет на самом дележелания докопаться до истины", – сказал председатель нижней палаты.Ситуация меняетсяЕсть и те страны, которые не поддались всеобщей истерии и нестали высылать российских дипломатов по надуманным поводам. Среди них Австрия,Греция, Словакия, Португалия и другие. Таких государств будет еще больше,уверен председатель Госдумы. По его словам, к руководству в этих странахприходят люди, которые понимают, что нельзя становиться заложникамиразрушительной политики, а необходимо учитывать собственные национальныеинтересы.Следование в русле чужой политик наносит ущерб европейскойэкономике, появляются безработные, сказал спикер. "И люди при избрании политиков всебольше делают ставку на тех, кто это понимает и не является марионеткой в рукахСоединенных Штатов Америки или Великобритании", – пояснил законодатель.Ситуация в европейских странах постепенно меняются, а ихотношения с Москвой восстанавливаются, заметил Володин. По его словам,улучшения наблюдаются и в отношении бизнес и политических элит, которые всеотчетливее осознают необходимость восстановления отношений с Россией.Совместное расследованиеВячеслав Володин выразил надежду, что в расследованииотравления Скрипаля будет сделан объективный вывод, но все же лучше делать этовместе с той страной, в адрес которой выдвигаются обвинения. Однакопремьер-министр Великобритании Тереза Мэй изначально предоставила ложнуюинформацию, преподнеся ее как объективную истину, посетовал Володин."Еслитолько вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика несоответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего неостанется, кроме как уйти в отставку", – уверен спикер, добавив, чтоименно по этой причине глава кабмина Соединенного Королевства не желает идти нина какие коммуникации.Напомним, ряд стран Запада, включая США и Германию, 26 мартаобъявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позициейВеликобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иего дочери Юлии в городе Солсбери. Пострадавшие были найдены в бессознательномсостоянии. Инцидент произошел в начале марта.В Лондоне практически сразу кинулись обвинять в случившемсяМоскву. По мнению британского руководства, Скрипали были отравленынервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобывелась еще в СССР. Однако никаких доказательств подобным утверждениембританское руководство предоставить не посчитало нужным.Более того, премьер-министр Соединенного Королевства ТерезаМэй в качестве ответной меры объявили о высылке 23 сотрудников российскогодипломатического ведомства. Москва призвала не делать поспешных выводов ипровести объективное расследование случившегося.