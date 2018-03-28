Основатель МММ страдал от множества хронических заболеваний. Болезни поразили почти все органы Сергея Мавроди.

Основатель МММ страдал от множества хронических заболеваний.Болезни поразили почти все органы Сергея Мавроди.Основатель финансовой пирамиды основательно подорвал своездоровье. У Сергея Мавроди были все признаки хронической алкогольнойинтоксикации. А на этом фоне – и более серьезные заболевания."У него была язва 12-типерстной кишки, котораяперфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развилсяострый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженныйатеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%", – рассказалрадиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.Сергей Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам общества из взносов вновь прибывших. Финансовая организация рухнула в 1994 году. По оценкам независимых экспертов, общее число пострадавших превысило десять миллионов человек.В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина".25 марта около часа ночи Сергея Мавроди увезли в больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал случайный прохожий – предприниматель жаловался на слабость и боли в сердце. Как сообщалось, Мавроди скончался от сердечного приступа.Позже появилась информация, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой пирамиды. Приставы должны получить официальное подтверждение смерти должника.О сумме задолженности предпринимателя можно судить по базе данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве. Они исчисляются сотнями миллионов рублей.