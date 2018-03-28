Проблемы с сердцем оказались очень серьезными. И хурурги решили не рисковать.

Проблемы с сердцем оказались очень серьезными. И хурурги решили не рисковать.Алла Пугачева готовится отметить 69-й год рождения. Выглядит она для своих лет неплохо. И это при том, что к помощи пластических хирургов, в отличие от коллег, не прибегает. "Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", - уверяет ПугачеваС возрастом Пугачева отказалась от бесформенных балахонов, появление которых в ее гардеробе оказались вынуждено. "Раньше не было денег и надо быловыкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством, – рассказывала Примадонна. Теперь она предпочитает обтягивающие брюки. Пришлось даже старую одежду перешивать."У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, – цитирует стилиста звезды Алишер – Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера".Интересно, что Пугачева в ответ на расспросы о диетах отвечает кратко: "Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!"Напомним, что несколько дней назад певица сделала откровенное заявление о состоянии своего здоровья: "Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду – я старая, больная женщина. Причем старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей".