63-летний американец долгое время был убежден, что его живот растет из-за лишнего веса и чрезмерного употребления пива, того же мнения придерживались и медики. Однако мужчина заподозрил неладное, когда после очередной операции на сердце он потерял 15 килограммов, при этом живот остался прежним.

63-летний американец долгое время был убежден, что его живот растет из-за лишнего веса и чрезмерного употребления пива, того же мнения придерживались и медики. Однако мужчина заподозрил неладное, когда после очередной операции на сердце он потерял 15 килограммов, при этом живот остался прежним.Сначала уроженец Нью-Джерси решил, что хирурги, которые прооперировали его сердце, забыли внутри него инструменты, что спровоцировало воспаление. После этого мужчина еще два года ждал, что опухоль рассосется сама, и только после этого убедил своего врача провести диагностику. Результаты компьютерной томографии повергли в шок даже опытных медиков – у мужчины выросла огромная липосаркома, которая заняла почти всю брюшную полость и изменила расположение внутренних органов, сообщает газета Daily Mail.Операции по удалению опухоли, вес которой составил 12 килограммов, заняла у хирургов более шести часов. Специалисты пришли к выводу, что злокачественному образованию потребовалось около 10–12 лет, чтобы вырасти для таких размеров. Теперь мужчина проходит дополнительные процедуры лечения, а его врачи дают оптимистичные прогнозы.Напомним, что липосаркома– это злокачественное новообразование, которое может привести к боли в животе и отекам, а также к запорам."Хотя подобного рода опухоли большие и злокачественные, они растут медленно и склонны не метастазировать", – рассказал хирург Дали Хулио Тейшейра.Похожий случай был зафиксирован в России в 2016 году. Тогда 59-летний житель Краснодара был шокирован, когда обнаружил, что его пивной живот в реальности является массивной опухолью, медленно сдавливающей все внутренние органы. Частичное обследование показало, что причиной появления пивного живота является доброкачественное новообразование.Процедура удаления опухоли заняла несколько часов, так как врачам приходилось вырезать это новообразование таким образом, чтобы не повредить расположенные рядом органы. Особенную опасность опухоль представляла для артерий, почек, печени и кишечника. Краснодарские хирурги сообщили, что это первый подобный случай в их практике.