Банк ВТБ выдал ООО «РЖД Интернешнл» очередные гарантии на сумму свыше 1,5 млрд в рублевом эквиваленте в рамках продолжающегося проекта по модернизации, реконструкции и строительству ..

Банк ВТБ выдал ООО «РЖД Интернешнл» очередные гарантии на сумму свыше 1,5 млрд в рублевом эквиваленте в рамках продолжающегося проекта по модернизации, реконструкции и строительству железнодорожной инфраструктуры Республики Сербия и поставку дизельных поездов.Проект предусматривает строительство крупнейшей в Сербии двухпутной железной дороги, включая возведение виадука и тоннеля. В результате реализации проекта будет построена современная железнодорожная инфраструктура, позволяющая увеличить скорость движения с 30 до 120 км/ч, а на отдельных участках и до 200 км/ч.Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «ВТБ давно сотрудничает и успешно сопровождает многие крупные и социально значимые проекты ОАО «РЖД» и компаний группы как на территории России, так и за рубежом. В рамках нашего сотрудничества мы подписали генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий, которые помогают компаниям группы избежать длительного отвлечения средств из оборотного капитала при выполнении работ по контрактам».