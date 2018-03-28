Один из сотрудником кемеровского МЧС рассказал об ужасах поисковой операции в сгоревшем торговом центре. Спасателям приходилось пробираться в темноте по телам.

Один из сотрудником кемеровского МЧС рассказал об ужасах поисковой операции в сгоревшем торговом центре. Спасателям приходилось пробираться в темноте по телам."Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически на ощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков", – рассказал пожарный.По его словам, погибшие были почти везде. "Много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь, по трупам, пол трещал и лопался пузырями", – отметил сотрудник МЧС, добавив, что они искали именно трупы, так как понимали, что в сложившейся ситуации выжить было невозможно.Условия труда были чрезвычайно тяжелыми, как в физическом, так и в моральном плане.Спасатели знали, что существует огромный риск обрушения здания, но никто не отказался выйти на работу в роковые для города дни. "Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там", – цитирует сотрудника МЧСПо мнению спасателя, роковыми факторами для посетителей "Зимней вишни" стала паника, передает . "Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать – дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро", – заявил он.Напомним, пожар в кемеровском торгом центре разгорелся 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. 28 марта в России объявлен траур по жертвам трагедии.