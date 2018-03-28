Следствие восстановило картину трагедии в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Показания дали контролеры кинотеатра и родители погибших.

Следствие восстановило картину трагедии в кемеровскомторговом центре "Зимняя вишня". Показания дали контролеры кинотеатраи родители погибших.Сеанс в кинотеатре шел как обычно. Что-то неладное зрителизаметили, только когда филь закончился и в зале зажегся свет.Когда первые посетители кинотеатра подошли к дверям иоткрыли их, они увидели черный дым. Из проема пошел сильный жар, послышалиськрики, рассказала мать погибших Вероники и Василисы.Женщина подчеркнула, что не было ни оповещения, ни сигналатревоги. К тому времени бежать было уже некуда. Находящиеся в зале мужчиныснова закрыли двери и заткнули щели, чтобы в помещение не попадал дым. Однаковсе равно дышать можно было только через ткань, смоченную водой. Все сели напол и стали ждать помощи.Но помощь не приходила, дети стали терять сознание. Людирешили попробовать прорваться сквозь огонь. Все выходы, кроме одного, оказалисьзаперты, двери пришлось выбивать. Коридор запасного выхода тоже оказалсязаполнен дымом. Через пару шагов муж потерял сознание, приводит рассказжительницы Кемерово телеграм-канал Mash. Мужчину вытащили из коридора, дети остались в зале и погибли.Показания следствию дали и билетные контролеры кинотеатра. НатальяНаймушина и Олеся Богатенко подтвердили, что сигнал тревоги не сработал. Увидевклубы дыма со стороны игровой комнаты, женщины стали забегать в залы – кричализрителям, что надо быстро выходить, в здании пожар. По их словам, некоторые сразу выбегали, другиенеторопливо собирали вещи. Как рассказали свидетели, огонь продвигался оченьбыстро, все заполнил черный густой дым. Вскоре выйти через обычный выход ужебыло невозможно, и контролеры покинули здание.По последним данным, в огне, охватившем 25 марта ТЦ "Зимняявишня" в Кемерово, погибли 64 человек. Более 40 из них – дети. 28 мартаобъявлено в России днем общенационального траура.