Следствие восстановило картину трагедии в кемеровском
торговом центре Зимняя вишня. Показания дали контролеры кинотеатра
и родители погибших.
Следствие восстановило картину трагедии в кемеровском
торговом центре "Зимняя вишня". Показания дали контролеры кинотеатра
и родители погибших.
Сеанс в кинотеатре шел как обычно. Что-то неладное зрители
заметили, только когда филь закончился и в зале зажегся свет.
Когда первые посетители кинотеатра подошли к дверям и
открыли их, они увидели черный дым. Из проема пошел сильный жар, послышались
крики, рассказала мать погибших Вероники и Василисы.
Женщина подчеркнула, что не было ни оповещения, ни сигнала
тревоги. К тому времени бежать было уже некуда. Находящиеся в зале мужчины
снова закрыли двери и заткнули щели, чтобы в помещение не попадал дым. Однако
все равно дышать можно было только через ткань, смоченную водой. Все сели на
пол и стали ждать помощи.
Но помощь не приходила, дети стали терять сознание. Люди
решили попробовать прорваться сквозь огонь. Все выходы, кроме одного, оказались
заперты, двери пришлось выбивать. Коридор запасного выхода тоже оказался
заполнен дымом. Через пару шагов муж потерял сознание, приводит рассказ
жительницы Кемерово телеграм-канал Mash. Мужчину вытащили из коридора, дети остались в зале и погибли.
Показания следствию дали и билетные контролеры кинотеатра. Наталья
Наймушина и Олеся Богатенко подтвердили, что сигнал тревоги не сработал. Увидев
клубы дыма со стороны игровой комнаты, женщины стали забегать в залы – кричали
зрителям, что надо быстро выходить, в здании пожар. По их словам, некоторые сразу выбегали, другие
неторопливо собирали вещи. Как рассказали свидетели, огонь продвигался очень
быстро, все заполнил черный густой дым. Вскоре выйти через обычный выход уже
было невозможно, и контролеры покинули здание.
По последним данным, в огне, охватившем 25 марта ТЦ "Зимняя
вишня" в Кемерово, погибли 64 человек. Более 40 из них – дети. 28 марта
объявлено в России днем общенационального траура.