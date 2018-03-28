Можно верить или не верить в судьбу, называть случившееся совпадением, но факт остается фактом – несколько детей из злополучного 5 А класса поселка Трещевский не попали на фильм в Зимней вишне. И остались живы.

Можно верить или не верить в судьбу, называть случившееся совпадением, но факт остается фактом – несколько детей из злополучного 5 "А" класса поселка Трещевский не попали на фильм в "Зимней вишне". И остались живы.Ученики единственной в поселке школы №1 регулярно ездили в областной центр: то в парк, то в музей, то в кинотеатр.Завуч школы Людмила Васильевна рассказала, как готовилась ставшая в итоге последней для школьников поездка: "Дети были с родителями, которые на родительском собрании решили, что поедут в Кемерово. На собрании проговорили план работы на каникулы. И в первый день поехали. Было шесть девочек и мальчик".Мальчику и суждено было остаться живым. В торговом центре он вдруг расхотел веселиться – прыгать на батутах, есть мороженое, играть в автоматы и смотреть мультфильм. Он долго ждал эту поездку, но вдруг резко стал просить маму уехать домой. Как говорят, он просто умолял ее уйти из магазина. "Мальчик в обед с мамой уехал из "Зимней вишни", захотел домой. Не судьба, значит. Вернее, наоборот, судьба жить", – цитирует завучаВсего в 5 "А" классе училось 12 учеников. Но двое пятиклассников являются воспитанники детского дома, и это спасло им жизнь. Еще троих не отпустили родители. Мама 11-летней Дианы Б. рассказала, что ждет пятого ребенка, и лишних денег на развлечения в семье нет. Теперь она рада, пожалела купить "смертельный билет" для дочки."Дочка всю ночь проплакала, когда я ее не пустила с подружками. Очень переживала, а когда узнала, что случилось, обняла меня, говорит: „Мама, спасибо!“. Сложно ей, конечно, пережить это все, половины класса, считай, нет, как теперь в школу идти? На валерьянке вторую ночь. Не плакать, а реветь хочется", – цитирует мать ДианыСегодня школа в Трещевском закрыта. Сразу после пожара в поселок приехали следователи. Они провели обыски и изъяли документы из школы, откуда ученики поехали в "Зимнюю вишню" и начали допрашивать директора, завучей и всех учителей, – всех, кто имел отношение к поездке 5 "А" класса.