Футбольный Зенит по-прежнему не теряет надежды на то, что ныне главный тренер итальянского Наполи Маурицио Сарри может отказаться подписывать новый контракт со своим нынешним клубом. Руководство неаполитанцев уже сделало специалисту предложение о новом соглашении, однако наставника не устраивает предложенная сумма.

Футбольный "Зенит" по-прежнему не теряет надежды на то, что ныне главный тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри может отказаться подписывать новый контракт со своим нынешним клубом. Сообщается, что на данный момент руководство неаполитанцев уже сделало специалисту предложение о новом соглашении, однако наставника не устраивает предложенная сумма.Сам Сарри хочет зарабатывать не меньше четырех миллионов евро в год, в то время как боссы "Наполи" оценивают его работу в 2,5 миллиона, сообщает Russia Today со ссылкой на Premium Sport. Кроме того, глава клуба Аурелио Де Лаурентис планирует убрать пункт о выкупе соглашения за восемь миллионов евро. На данный момент зарплата итальянца составляет 1,7 миллиона евро.Вместе со своим клубом он занимает вторую строчку чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Ювентуса" на два очка. В Лиге Европы неаполитанцы добрались до 1/16 финала, где лишились возможности пробиться в следующую стадию, проиграв двухматчевое противостояние немецкому РБ "Лейпциг".Отметим, что на специалиста также претендуют "Челси" и "Тоттенхэм".