В мае прошлого года ранее судимый злоумышленник вывез двоих мужчин в лес, избил их и потребовал передачи 100 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ранее судимого безработного местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый вывез на принадлежащем ему автомобиле в лесной массив в городе Гусь-Хрустальный двоих местных жителей. В лесу он избил потерпевших и потребовал от них передачи 100 тысяч рублей. Злоумышленник обозначил своим знакомым срок, после чего оставил им свой автомобиль, предупредив, что если они не выполнят его требования, он сообщит в полицию об угоне.Потерпевшие обратились за медицинской помощью в приемный покой городской больницы и в правоохранительные органы.Ранее судимый мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершенному преступлению. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.