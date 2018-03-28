После мужчина сдавал их в металлолом

Житель Лакинска воровал с территории предприятия светильники.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, мужчина несколько раз проникал в цех. Все «вылазки» он совершал в состоянии алкогольного опьянения. После он сдавал предметы в металлолом. Общая сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.Полицейские задержали вора. Оказалось, что раньше он сам работал на этом предприятии, поэтому знал, что ворота в заброшенный цех открыты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.