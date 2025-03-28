Они там оказались из-за того, что в шахтах «захоронили» устаревшие советские деньги.

Девушка обнаружила тонны советских денежных купюр в лесах Владимирской области. Об этом она рассказала в блоге «Заброшки и путешествия».В регионе находятся заброшенные ракетные шахты, где раньше хранились межконтинентальные баллистические ракеты. Их законсервировали после распада СССР. Из-за затопления шахт и разложения упаковок на поверхности теперь лежат миллионы банкнот. Там они оказались из-за того, что в шахтах «захоронили» устаревшие советские деньги.«Однако, несмотря на впечатляющее зрелище, найденные деньги не имеют ценности и являются лишь яркими бумажками», — отметила автор блога.