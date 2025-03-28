Владимирские власти уже получили разрешение на землю.

Владимирские власти получили участок на перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей для строительства Дворца спорта, сообщил губернатор Александр Авдеев. Решение было принято правительственной комиссией, и в течение ближайших пяти лет здесь планируется возведение спорткомплекса.Теперь необходимо подготовить площадку: снесить незаконные постройки и разработать проект. В том числе, предполагается снос бывшей автозаправки.Идея строительства Дворца спорта возникла в 2019 году, однако возникли споры между мэрией и правительством относительно земельного участка. Губернатор отметил, что вопрос мог бы быть решён быстрее через личную беседу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.