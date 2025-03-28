С 1 апреля во Владимирской области начнет действовать пожароопасный сезон, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. С этой даты все лесопожарные силы и средства

С 1 апреля во Владимирской области начнет действовать пожароопасный сезон, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. С этой даты все лесопожарные силы и средства переводятся в режим готовности, а диспетчерская служба регионального минлесхоза начнет работать в круглосуточном режиме. Также будет проводится наземное и авиационное патрулирование. Во время действия пожароопасного сезона запрещено разводить костры, сжигать траву, а