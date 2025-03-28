Такого решения пришлось добиваться через суд. Незаконная свалка площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на территории Юрьев-Польского участкового лесничества недалеко от села

Такого решения пришлось добиваться через суд. Незаконная свалка площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на территории Юрьев-Польского участкового лесничества недалеко от села Небылое. На кучи мусора в лесу в надзорное ведомство пожаловался местный житель. Как отмечают в прокуратуре, министерство лесного хозяйства области не предпринимало никаких действенных мер, чтобы убрать свалку. Из пресс-релиза прокуратуры области Природоохранный