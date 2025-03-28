Радиационный пустырь на пересечении проспекта Строителей и улицы Мира компания ДОМ.РФ передаст Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Из

Радиационный пустырь на пересечении проспекта Строителей и улицы Мира компания ДОМ.РФ передаст Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Наша совместная работа с коллегами из федеральных структур приносит ощутимые плоды. По решению правительственной комиссии госкомпания ДОМ.РФ передаст Владимирской области на 5 лет полномочия по управлению и