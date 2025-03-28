Тибетский мастиф держит в страхе жителей деревни Следнево Александровского района. Огромный пес по кличке Тимоша свободно гуляет по улицам поселка, периодически нападая на проходящих мимо

Тибетский мастиф держит в страхе жителей деревни Следнево Александровского района. Огромный пес по кличке Тимоша свободно гуляет по улицам поселка, периодически нападая на проходящих мимо людей. Среди жертв уже были дети. Началось всё достаточно обыденно. Как рассказывают местные жители, 4 года назад мужчина завел собаку, прожил с ней всё лето, а потом, по всей видимости,