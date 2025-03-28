В Александрове 22-летний водитель спровоцировал аварию из трех машин. ДТП случилось вчера, 27 марта, в 18:30 возле дома №16 на Красном переулке. По предварительной информации ГАИ, молодой водитель

В Александрове 22-летний водитель спровоцировал аварию из трех машин. ДТП случилось вчера, 27 марта, в 18:30 возле дома №16 на Красном переулке. По предварительной информации ГАИ, молодой водитель за рулем «БМВ 316» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там машина врезалась в автомобиль «Мицубиси Л200», а затем – в «Киа Церато».