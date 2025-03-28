Главным событием Дней Минска в Екатеринбурге экономическом форуме Побратимство городов – новый драйвер развития.

Главным событием Дней Минска в Екатеринбурге экономическом форуме Побратимство городов – новый драйвер развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мероприятие проходит в рамках Дней Минска на площадке креативного кластера Домна.Среди гостей форума – представители государственной власти, дипломатического корпуса, коммерческих компаний и промышленных предприятий Минска и Екатеринбурга. Также в нем приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.Партнерские отношения двух городов продолжаются уже 23 года, а три года назад приобрели статус побратимства. За это время состоялось более 30 совместных мероприятий по проблемам образования, молодежного взаимодействия, городского благоустройства, транспортной системы, спорта и туризма, а также встреч представителей бизнес-сообщества.Как сообщил Алексей Орлов, за прошлый год товарооборот двух городов вырос еще на 6%. На текущий момент Беларусь занимает восьмое место среди зарубежных торговых партнеров региона.В рамках встречи участники белорусской делегации познакомили уральских коллег со своими проектами и продукцией, а также провели деловые переговоры и подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве.Как ранее сообщалось, программа Дней Минска будет включать экономический форум, ярмарку продовольственных товаров минских производителей, концертную программу с выступлением творческих коллективов из Беларуси, соревнования по волейболу. Жители и гости Екатеринбурга ближе познакомятся с белорусской культурой и народным творчеством, присмотрятся к продукции из Беларуси.