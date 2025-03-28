В селе Спасское, которое входит в городской округ Владимир, в этом году построят водопровод и канализацию. Об этом заявил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Сети водоотведения выполнят из

В селе Спасское, которое входит в городской округ Владимир, в этом году построят водопровод и канализацию. Об этом заявил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Сети водоотведения выполнят из канализационных труб НПВХ с трехслойной стенкой со вспененным внутренним слоем. Трасса будет спроектирована с возможностью устройства колодцев для каждого существующего или перспективного земельного участка. На эти цели