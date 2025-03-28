Решение о звании было принято по указу президента Владимира Путина.

Ветеран Зоя Кислякова была отмечена званием «Почетный гражданин города Владимир». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Он навестил героиню.«Зоя Васильевна Кислякова старшина медицины. Она поразила меня своим оптимизмом и жизнелюбием, не смотря на пройденные ею дороги лихолетья, на опаленную войной молодость, на страх и горе, которые пришлось ей пережить вместе со всем нашим великим народом», — поделился Игошин.Решение о звании было принято по указу президента Владимира Путина. Также еще 14 владимирских ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг были удостоены этого статуса.