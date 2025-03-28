Владимиро-Суздальский музей-заповедник выпустит сборник «Сказки Земли Владимирской». К публикации готовят 150 сказок нашего края. Произведения буквально собирали по деревням и селам 33-го

Владимиро-Суздальский музей-заповедник выпустит сборник «Сказки Земли Владимирской». К публикации готовят 150 сказок нашего края. Произведения буквально собирали по деревням и селам 33-го региона. Со слов жителей записывали сказки еще с конца 19 века и до начала этого. А следы некоторых произведений можно проследить вообще с начала 13 века – об этом можно судить исходя из