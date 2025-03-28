Перерасчет затронет более 156 тысяч человек.

Компания «Владимиртеплогаз» вернет 328,9 миллионов рублей жителям Владимирской области, которые оплачивали услуги отопления. Перерасчет затронет более 156 тысяч человек, проживающих в 3437 домах. Они равномерно платили за тепло до октября 2024 года.Корректировка будет произведена на основе разницы между фактически потребленным теплом в 2024 году и уже уплаченными суммами. Кроме того, 57 многоквартирных домов на центральном отоплении получат доначисление в размере 4,24 миллиона рублей.Напомним, ранее мы писали, что