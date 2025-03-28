Легковушка загорелась вечером 27 марта на улице Полины Осипенко во Владимире. В 18:27 вызвали пожарных, рассказали в пресс-службе МЧС области. Горело авто у дома №21. Прибывшие спасатели

Легковушка загорелась вечером 27 марта на улице Полины Осипенко во Владимире. В 18:27 вызвали пожарных, рассказали в пресс-службе МЧС области. Горело авто у дома №21. Прибывшие спасатели оперативно оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке автомобиля на площади один квадрат. К счастью, никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области