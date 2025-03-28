Жителя Коврова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение требований безопасности при сжигании мусора, рассказали в МЧС области. Пожар произошел 23 марта в деревне Широково. Спасатели

Жителя Коврова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение требований безопасности при сжигании мусора, рассказали в МЧС области. Пожар произошел 23 марта в деревне Широково. Спасатели выезжали тушить хозяйственную постройку. Позже выяснилось, что в происшествии виноват сосед – он сжигал мусор на своем участке. Закончив дело, мужчина уехал в город. Перед этим он не убедился,