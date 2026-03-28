В январе–феврале, на фоне резкого роста платы за отопление, во Владимирской области зафиксирована волна мошеннических SMS-сообщений. Злоумышленники рассылают уведомления от имени управляющих компаний, ЕРИЦ или службы ЖКХ, в которых сообщают о якобы положенном возврате нескольких тысяч рублей за излишне оплаченные услуги. Для «зачисления» средств пользователям предлагается перейти по ссылке и подтвердить данные.Переход по такой ссылке ведёт на поддельный сайт, цель которого — получить реквизиты банковской карты или учётные данные для входа на портал «Госуслуги». Специалисты подчёркивают: любые сообщения о денежном возврате за коммунальные услуги — это обман. Легальная управляющая компания никогда не осуществляет прямые денежные переводы в качестве возврата переплаты, а сумма перерасчёта всегда учитывается в будущих платежах.Единственно правильное действие при получении подобного SMS — немедленно его удалить, не переходить по ссылкам и не сообщать персональные данные или коды из сообщений.