Во Владимирской области начались первые серьезные последствия весеннего половодья. Как сообщает региональное управление МЧС, из-за разлива реки Малый Киржач в Александровском муниципальном округе ушел под воду низководный мост.Подтопление зафиксировано вблизи деревни Рождествено. На данный момент проезд для легковых автомобилей по мосту ограничен. Специалисты следят за уровнем воды и безопасностью на участке.Ситуация остается напряженной, и спасатели прогнозируют новые подтопления в ряде населенных пунктов: в Судогде: вода может зайти на восемь приусадебных участков, в д. Хреново под Собинской прогнозируется перелив участка автомобильной дороги, в Александровском округе в д. Песочная под угрозой затопления находится еще один низководный мост.Сотрудники МЧС продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и призывают жителей сохранять бдительность.