Он сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в администрации Петушинского района.

Петушинский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает СУ СКР регона.По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру «112» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в администрации Петушинского района. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и регионального управления ФСБ, однако проверка не подтвердила угрозу.Спустя три недели злоумышленник вновь совершил аналогичный поступок, сообщив о готовящемся взрыве на автозаправочной станции. Эта информация также оказалась ложной.Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.