Так в Центральном городском парке культуры и отдыха развлекать владимирцев будут лучшие творческие коллективы города, детей ждет интерактивная игра с ростовыми куклами, запуск воздушных шаров и конкурс рисунков на асфальте.

1 мая во Владимире откроется парковый сезон. Так в Центральном городском парке культуры и отдыха развлекать владимирцев будут лучшие творческие коллективы города, детей ждет интерактивная игра с ростовыми куклами, запуск воздушных шаров и конкурс рисунков на асфальте. Ближе к вечеру посетители смогут насладиться световым и фаер-шоу и потанцевать на зажигательной дискотеке. Также в этом сезоне в парке начнут работать аттракционы для детей. Сейчас ведется их техническая проверка, осуществляются пробные запуски, и с 1 числа до середины сентября (в зависимости от погоды) разнообразные качели-карусели будут работать на радость юным владимирцам и их родителям.Так же в Центральном парке посетителей постарше ждет новый необычный аттракцион, связанный с космосом. Организатор зоны аттракционов Ярослав Золотов пояснил, что сама конструкция космического экспоната представляет из себя точную копию тренировочного комплекса, созданного в эпоху СССР для подготовки космонавтов к облёту Луны. И теперь любой желающий сможет проверить свои физические возможности для покорения космического пространства.Другие парки города тоже приготовили для владимирцев много сюрпризов. Так 1 мая в Загородном парке пройдет «Праздник счастья». Все конкурсы и развлечения в этот день будут направлены на создание хорошего настроения и дружеской атмосферы. А 2 мая в парке пройдет традиционный «Большой загородный пикник».В парке «Добросельский 1 мая владимирцы смогут принять участие в самых разнообразных квестах, а в парке «Дружба» посетителей ждут большой праздничный концерт, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров и многое другое.Все действо начнется в 12 часов.