Батареи станут холодными. Во Владимире заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации - в связи с установившейся тёплой погодой.

Батареи станут холодными. Во Владимире заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации - в связи с установившейся тёплой погодой.Владимир Семёнов, зам. начальника городского управления ЖКХ: "При установившейся температуре наружного воздуха +8 и выше администрация города приняла решение с 1 мая 2018 года завершить отопительный период 17-18 годов в один день отопительные приборы в жилых домах не остынут этот процесс займёт от 3 до 5 дней".Итоги нынешнего отопительного сезона подводить пока рано, говорят коммунальщики. Тем не менее, с уверенностью можно резюмировать, что во Владимире он прошёл без крупных ЧП и аварий. Локальные сбои, конечно, были, однако своевременно принимались меры к их устранению. Уменьшилось количества жалоб на качество предоставляемой услуги. Тем не менее, обращения жителей из-за того, что в квартирах холодно, или наоборот, жарко, были. Виноваты в этом либо ресурсоснабжающая организация, то есть ВКС, либо управляющие компании. Работа ведётся и с теми и с другими, пояснили в городском управлении ЖКХ, за недочёты - штрафы. В преддверии отопительного сезона 2017-18 годов во Владимире появилась ещё одна новая котельная. Смонтировали её в рамках инвестиционной программы. Она позволила решить проблему с отоплением и горячем водоснабжением в посёлке Лесной. К слову, к следующему отопительному сезону - городская власть - начала готовиться ещё в феврале. Уже тогда согласовывают план ремонтантной компании на предстоящее лето. Специалисты определяют, какие объекты и когда необходимо модернизировать. Вслед за отоплением - начнутся отключения и горячей воды. С графиком можно ознакомиться на сайте мэрии. По плану отключения в каждом конкретном доме должны составить не больше двух недель. Но чиновники стремятся свести данное неудобство к минимуму.Владимир Семёнов, зам. начальника городского управления ЖКХ: "Для этого мы сегодня взяли направление на перекладку теплосетей только в бесканальном варианте. Это позволяет продлить трубопроводу срок службы, обеспечить надёжную, безопасную эксплуатацию тепловых сетей и надёжное теплоснабжение потребителей и как раз сократить сроки отключения потребителей от горячей воды до минимальных значений Юго-Западная котельная у нас есть, коммунальная зона, 301 квартала там срок отключения горячей воды минимален и составляет от 3-5 дней".