Вейкбордер Михаил Кузин, неоднократно выступавший на соревнованиях рядом со сноубордисткой Дарьей Гумен, которая скоропостижно скончалась в возрасте 15 лет, рассказал Пятому каналу, насколько перспективной она была спортсменкой.

Вейкбордер Михаил Кузин, неоднократно выступавший на соревнованиях рядом со сноубордисткой Дарьей Гумен, которая скоропостижно скончалась в возрасте 15 лет, рассказал Пятому каналу, насколько перспективной она была спортсменкой.По словам Михаила, помимо сноуборда Дарья стремительно осваивала и вейкборд и уже превосходила многих. "Молодая, перспективная была, — рассказал спортсмен. — Уже наших чемпионок состоявшихся начала обкатывать довольно быстро, и уже побаивались они ее очень сильно"."Хорошая, симпатичная девочка была, по крайней мере такое впечатление у меня складывалось, дружелюбная, — добавил Михаил Кузин. — Это потрясло очень много людей".В свою очередь, отец девушки Михаил Гумен рассказал каналу "360", что вся жизнь Даши была подчинена строгому графику. "С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться, — вспоминает Михаил. — Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 — отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались".Отец школьницы добавил, что Даша очень хотела выступить на следующей Зимней Олимпиаде. По его словам, никаких проблем со здоровьем у Дарьи не было. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля.15‐летняя сноубордистка Дарья Гумен скоропостижно скончалась 25 апреля. Что стало причиной смерти — пока неизвестно. Результаты экспертизы будут готовы через месяц.