В ближайшее время влюбленные Николай Басков и Виктория Лопырева проверят свои отношения на прочность. Голливудская актриса Памела Андерсон попробует соблазнить Золотой голос России.

В ближайшее время влюбленные Николай Басков и ВикторияЛопырева проверят свои отношения на прочность. Голливудская актриса Памела Андерсонпопробует соблазнить "Золотой голос России".Американка поучаствует новом телевизионном проекте канала "Россия1" "Лига удивительных людей", который стартует в телеэфире после майскихпраздников. По замыслу авторов в новом шоу экстраординарные люди нашей страны схлестнутсяс необыкновенными гражданами других государств. "Они продемонстрируют силу иловкость, уникальное мастерство и владение невероятными техниками", – сообщаетсяна сайте телеканала.Судить конкурсантов будут как представители отечественногошоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певецНиколай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела Андерсон и спортсмениз США Джеффри Монсон.Отметим, что привыкнуть к голливудской звезде в эфирероссийского телеканала зрителям будет непросто, ведь обычно изнеженные заокеанскиезнаменитости не стремятся познакомится с суровым климатом нашей родины.С другой стороны Андерсон вошла в ту пору, когда можно поэкспериментироватьи открыть для себя новые горизонты: сыновья блондинки уже взрослые исамостоятельные, а личная жизнь после развода никак не складывается. Возможно,именно в России голливудская дива встретит своего третьего мужа.Кстати, знойная красотка сможет побороться за сердце Николая Баскова. Поздние съемки, совместные кофе-брейки – чем черт не шутит. Темболее, что с телеведущей Лопыревой у певца все равно не клеится.Недавно "Золотой голос России" откровеннорассказал об отношениях с красавицей-моделью: "У Вики в преддвериичемпионата мира по футболу сложный график. Мы были на концерте Ани Лорак, а ужена следующее утро Вика опять улетела в командировку. В феврале пыталисьвыбраться вместе на Мальдивы хотя бы на пять дней, но, увы, не сложилось. То уВики работа, то у меня съемка. И потом, мы с Викой уже не такие молодые, чтобы,как в 20, знаете, прямо фонтан эмоций, страсти кипят. Как-то поспокойнее все унас".Николай много раз признавался в своей слабости к красивым женщинам, а тут такой экземпляр. Сможет ли певец устоять перед пышногрудой дивой? Будем следить.