Популярный в узких кругах комик Росс Асдурян рассказал о необычной травме, которую он получил при интимных обстоятельствах. Мужчина порвал во время секса мышцы полового органа, что вдохновило его написать целую книгу о своем физическом и моральном восстановлении.

Популярный в узких кругах комик Росс Асдурян рассказал о необычной травме, которую он получил при интимных обстоятельствах. Мужчина порвал во время секса мышцы полового органа, что вдохновило его написать целую книгу о своем физическом и моральном восстановлении.В книге "Сломанный банан" рассказывается о молодом парне, который получил, по его словам, "спортивную" травму во время плотских утех. Герой повествования заявляет, что он столкнулся с такой болью, которую оценил бы на "11 баллов из 10". При этом его половая партнерша даже не сразу поняла, что происходит, передает сайт The Stacks.Те, кто уже ознакомился с новым творением комика, утверждают, что эту книгу делают особенной детали и искренность автора. "Вы чувствуете, что переживаете эту боль вместе с Асдуряном, даже если не хотите этого", – пишут рецензенты.По словам восторженных критиков, не стоит ожидать от рассказа нескончаемого юмора и пошлых шуток. "Эта книга вовсе не об этом. На самом деле она побуждает задуматься о том, что для вас самое главное в жизни и любви. С каждым из нас могут произойти более страшные вещи, чем потеря полового органа", – добавили они.Если вы любитель литературы о мастурбации, крови и медицинских процедурах – это книга точно не для вас, говорит один из читателей. Сообщается, что это в значительной степени хороший каламбур для мужчин с умеренной дозой шуток "ниже пояса".Сам Росс Асдурян говорит, что в данный момент оценивает функциональность своего органа на 80-90%. Впредь парень постарается аккуратней относиться к своему здоровью.