Она выступала в весовой категории до 72 кг и, проведя два успешных поединка против соперниц из Челябинска и Тюмени, вышла в финал.

В Томске прошел чемпионат России по самбо среди студентов. В соревнованиях, организованных Российским спортивным студенческим союзом и Всероссийской федерацией самбо, приняли участие более 200 спортсменов из 73 вузов 34 регионов страны.Владимирский государственный университет представляла студентка 3 курса Института физической культуры и спорта, мастер спорта России международного класса Анастасия Хомячкова. Она выступала в весовой категории до 72 кг и, проведя два успешных поединка против соперниц из Челябинска и Тюмени, вышла в финал. За золотую медаль она боролась с Илоной Осинцевой из Кургана, которую одолела менее чем за 40 секунд, применив болевой прием.Победа на всероссийских соревнованиях среди студентов позволила Анастасии Хомячковой завоевать путевку на студенческий чемпионат мира, который состоится в декабре 2018 года в Нови-Саде (Сербия).Анастасия Хомячкова является воспитанницей областной спортивной школы по самбо им. Е. В. Чичваркина. На студенческий чемпионат спортсменку подготовили тренер высшей категории Юрий Сенюков и директор Института физической культуры и спорта ВлГУ, мастер спорта СССР по самбо Андрей Гадалов.