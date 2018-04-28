Французский футболист Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянский Ювентус. Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах нападающего.

Французский футболист "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянский "Ювентус". Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах нападающего.При этом отмечается, что "МЮ" отпустит игрока не меньше, чем за 50 миллионов евро, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Calciomercato. Помимо туринцев на футболиста претендует и мюнхенская "Бавария", однако именно итальянский клуб наиболее продвинулся в работе над трансфером Марсьяля.Напомним, что француз выступает за "МанЮнайтед" с 2015 года. За три сезона он принял участие в 133 играх и забил 36 голов.