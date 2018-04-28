Новая Москва прирастет еще одной линией метро. Столичные власти заявили о грандиозных планах строительства подземки.

НоваяМосква прирастет еще одной линией метро. Столичные власти заявили о грандиозныхпланах строительства подземки.Каксообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, город закладывает возможностьпойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии черезБирюлево на новые территории еще одной веткой."Онапройдет через Бирюлево-Западное и Восточное на новые территории, параллельноКурскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки", -уточнил заммэра.РанееХуснуллин говорил, что к лету 2018 года может быть принято решение остроительстве новой радиальной линии метро – Бирюлевской. Она будет включать всебя шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново","Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".С появлением новой линии, жители Нагатино-Садовников, Печатников,Москворечье-Сабурово и Бирюлево не будут испытывать проблемы с поездками вцентр города.Напомним, что сейчас на территории Новой Москвы уже действуютдве станции Сокольнической линии и планируется ее продление, также строитсяучасток Калининско-Солнцевской линии и запроектирована ветка от "УлицыНоваторов" до Коммунарки.Окончательное решение о строительстве новых радиальныхлиний будет приняты этим летом приформировании адреснойинвестиционной программы на следующие годы.​