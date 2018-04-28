В Великобритании, кажется, смогли найти способ нанести ощутимый удар России. Лондон отказался признавать российские дипломы об образовании.

В Великобритании, кажется, смогли найти способ нанести ощутимый удар России. Лондон отказался признавать российские дипломы об образовании.Как успели заметить британские СМИ, за последние два года число учащихся в частных школах Соединенного Королевства из России сократилось почти на 40%. В российском посольстве связывают подобную динамику с антироссийской кампанией, которую проводит Лондон."На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", – цитирует РИА Новости представителя российской внешнеполитической миссии. Дипломат отметил, что дети из России боятся попасть в недружелюбную среду в Великобритании.Кроме того, Лондон нашел способ ударить как по россиянам, желающим получить британское образование, так и по репутации России. В отличие от правительств других стран Европы, политики Великобритании заблокировали заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании. "Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей", – подчеркнул дипломат."От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным", – рассказал он. Представитель российского посольства уверен, что подобные действия английского правительства больше вредят образовательному сектору Великобритании, а также сулят стране дополнительные убытки.