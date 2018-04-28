Риск развития некоторых видов рака резко снижается при регулярном употреблении чеснока. Однако все зависит от того, как готовить этот популярный продукт.

Риск развития некоторых видов рака резко снижается прирегулярном употреблении чеснока. Однако все зависит от того, как готовить этотпопулярный продукт.Не только рак, но и такое не менее опасное заболевание, какдиабет второго типа, сдают свои позиции при виде (и, конечно, запахе) чеснока.Помогает он и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое открытиесделали британские исследователи из Ноттингемского университета.Ученые установили, что отдельные компоненты чеснока могутменять в тканях и клетках число "сигнальных молекул", которыевызывают определенные биохимические и физиологические процессы и участвуют в ихрегуляции. Исследователи пришли к выводу, что это открывает большие перспективыв поисках способов укрепления здоровья человека и снижения рисков возникновениязаболеваний.Во время исследований выяснилась любопытная деталь.Оказывается, при разных способах приготовления чеснока он отдает различныекомпоненты. Что именно выделяется, зависит от того, шинкуют ли его,выдавливают, нарезают или варят.Чеснок относится к семейству луковых – наряду с собственно лукоми луком-пореем. Они поглощают сульфаты из почвы, что и придает чесноку оригинальныйпривкус и запах. Вокруг свойств этого растения было много споров: одни ученыеговорили о его благотворном воздействии на организм, другие – опровергали.Британские ученые свои выводы сделали на основе анализабольшого количества медицинской литературы, касающейся чеснока, а такжерезультатов нескольких исследований. К сожалению, какой именно методприготовления чеснока является самым полезным для здоровья, так и осталосьзагадкой, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Trends in Pharmacological Sciences.