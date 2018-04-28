В предстоящие майские каникулы телеэфир будет не похож на то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее шоу Ивана Урганта.

В предстоящие майские "каникулы" телеэфир будет не похож нато, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернеешоу Ивана Урганта.Канал "Россия" 28 апреля порадует зрителей премьеройкомедийного мини-сериала "Соседи", который расскажет о столичной супружеской паре,которая по своим причинам перебралась жить в деревеньку Колотилово. Но мечты отихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре сериифильма мы увидим в один день, начало показа – в 20.45.На Первом канале 29 апреля в 15.00зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона "Ээхх, Разгуляй!". Впреддверии Дня Победы в 21.30 покажут военно-исторический детектив "По законамвоенного времени". Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, МаксимДрозд и другие известные актеры.Для подрастающего поколения настоящий мультипликационныймарафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале целый день с 8.50 будут идтиполнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала – все восемьчастей анимационного сериала о трех богатырях. А затем покажут три ленты мультика"Иван Царевич и Серый волк".К празднику Весны и Труда НТВприготовил вечернеемузыкальное шоу. В концерте под названием "Все звезды майским вечером" (1 мая,23.15) примут участие Олег Газманов,Валерий Леонтьев,Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и множество других звезд.