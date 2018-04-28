В предстоящие майские каникулы телеэфир будет не похож на
то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее
шоу Ивана Урганта.
В предстоящие майские "каникулы" телеэфир будет не похож на
то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее
шоу Ивана Урганта.
Канал "Россия" 28 апреля порадует зрителей премьерой
комедийного мини-сериала "Соседи", который расскажет о столичной супружеской паре,
которая по своим причинам перебралась жить в деревеньку Колотилово. Но мечты о
тихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре серии
фильма мы увидим в один день, начало показа – в 20.45.
На Первом канале 29 апреля в 15.00
зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона "Ээхх, Разгуляй!". В
преддверии Дня Победы в 21.30 покажут военно-исторический детектив "По законам
военного времени". Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим
Дрозд и другие известные актеры.
Для подрастающего поколения настоящий мультипликационный
марафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале целый день с 8.50 будут идти
полнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала – все восемь
частей анимационного сериала о трех богатырях. А затем покажут три ленты мультика
"Иван Царевич и Серый волк".
К празднику Весны и Труда НТВ
приготовил вечернее
музыкальное шоу. В концерте под названием "Все звезды майским вечером" (1 мая,
23.15) примут участие Олег Газманов,
Валерий Леонтьев,
Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и множество других звезд.