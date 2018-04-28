В предстоящие майские каникулы телеэфир не будет похож на
то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее
шоу Ивана Урганта.
В предстоящие майские каникулы телеэфир не будет похож на
то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее
шоу Ивана Урганта.
Канал "Россия" 28 апреля порадует зрителей премьерой
комедийного мини-сериала "Соседи", который расскажет о столичной супружеской паре,
которая перебралась жить в деревеньку Колотилово. Мечты о
тихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре серии
фильма мы увидим в один день, начало показа – в 20:45.
На Первом канале 29 апреля в 15:00
зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона "Эх, Разгуляй!". В
преддверии Дня Победы в 21:30 покажут военно-исторический детектив "По законам
военного времени". Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим
Дрозд и другие известные актеры.
Для подрастающего поколения мультипликационный
марафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале с 08:50 будут идти
полнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала покажут восемь
частей анимационного сериала о трех богатырях, а затем – три ленты мультика
"Иван-царевич и Серый Волк".
К Празднику Весны и Труда НТВ
приготовил вечернее
музыкальное шоу. В концерте под названием "Все звезды майским вечером" (1 мая,
23:15) примут участие Олег Газманов,
Валерий Леонтьев,
Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и другие звезды.