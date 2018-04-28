В предстоящие майские каникулы телеэфир не будет похож на то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее шоу Ивана Урганта.

В предстоящие майские каникулы телеэфир не будет похож нато, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернеешоу Ивана Урганта.Канал "Россия" 28 апреля порадует зрителей премьеройкомедийного мини-сериала "Соседи", который расскажет о столичной супружеской паре,которая перебралась жить в деревеньку Колотилово. Мечты отихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре сериифильма мы увидим в один день, начало показа – в 20:45.На Первом канале 29 апреля в 15:00зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона "Эх, Разгуляй!". Впреддверии Дня Победы в 21:30 покажут военно-исторический детектив "По законамвоенного времени". Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, МаксимДрозд и другие известные актеры.Для подрастающего поколения мультипликационныймарафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале с 08:50 будут идтиполнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала покажут восемьчастей анимационного сериала о трех богатырях, а затем – три ленты мультика"Иван-царевич и Серый Волк".К Празднику Весны и Труда НТВприготовил вечернеемузыкальное шоу. В концерте под названием "Все звезды майским вечером" (1 мая,23:15) примут участие Олег Газманов,Валерий Леонтьев,Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и другие звезды.