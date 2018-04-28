В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплаты сенаторов и депутатов к средней зарплате по стране (35 тысяч рублей). Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента. Инициаторы - лидер Справедливой России Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов.

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплаты сенаторов и депутатов к средней зарплате по стране (35 тысяч рублей). Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента. Инициаторы — лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов.Законопроект также отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Это должно существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.В настоящее время сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры. В 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.Пока правительство данный законопроект не поддержало, отметив, что повышенные зарплаты сенаторов обусловлены "природой их деятельности".