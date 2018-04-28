Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.

Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в компании.Отмечается, что эти шаги предприняты 50-летним Дерипаской после серии обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером. Он также согласился с предложением Баркера выйти из состава совета директоров и дал согласие на назначение некоторых новых директоров.En+Group — группа компаний, входящая в холдинг "Базовый элемент"и контролирующая активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях.