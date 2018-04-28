В подмосковных Мытищах состоялся четвертый матч четвертьфинальной серии Евролиги между Химками и московским ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе и в итоге завершилась со счетом 89:88 в пользу армейцев. Этот результат позволил ЦСКА выиграть серию со счетом 3:1 и выйти в Финал четырех Евролиги.

В подмосковных Мытищах состоялся четвертый матч четвертьфинальной серии Евролиги между "Химками" и московским ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе и в итоге завершилась со счетом 89:88 в пользу армейцев. Этот результат позволил ЦСКА выиграть серию со счетом 3:1 и выйти в Финал четырех Евролиги.По ходу матча ЦСКА владел преимуществом в счете, которое в определенные отрезки достигало более 10 очков. "Химки" смогли отыграться лишь в самой концовке после точных попаданий Сергея Мони и Алексея Шведа. Более того, подмосковный клуб смог повести в два очка, однако в конце позволил ЦСКА сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед на один балл.На последних секундах встречи произошла роковая ошибка судейского столика. "Химки" после точного броска ЦСКА быстро разыграли матч, провели атаку и забили два очка. Однако чуть ранее прозвучал судейский свисток, из-за которого два очка химчан засчитаны не были. Подмосковный клуб получил 5,7 секунды на атаку, но Сергей Моня последним броском не смог поразить кольцо. В итоге ЦСКА одержал победу и вышел в Финал четырех.Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 36 очков, реализовав 8 из 12 трехочковых. Разыгрывающий добавил к этом шесть результативных передач и пять подборов. У ЦСКА больше всех баллов за результативность набрал Кори Хиггинс – 20.ЦСКА вышел в Финал четырех Евролиги в шестой раз подряд. Ранее участниками Финала четырех сезона-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде, стали литовский "Жальгирис" и турецкий "Фенербахче".