Федерация бокса России получила престижную премию Спорт и Россия сразу в двух номинациях. Проектом года в сфере единоборств стал Первый международный боксерский форум, прошедший с 1 по 4 февраля.

Федерация бокса России получила престижную премию"Спорт и Россия" сразу в двух номинациях. Проектом года в сфереединоборств стал Первый международный боксерский форум, прошедший с 1 по 4февраля.При этом лучшим спортивным национальным проектом годы былпризнан День бокса. Его Россия отметила 22 июля.Награды от имени Федерации бокса получили двукратныйолимпийский чемпион по этому виду спорта Алексей Тищенко, а также главадепартамента по связям с общественностью Федерации Виталий Шильников.Торжественная церемония награждения прошла в Сочи.По словам генерального секретаря Федерации бокса РоссииУмара Кремлева, это заслуга новой команды Федерации и всех боксеров, которыедобились таких выдающихся успехов. "Но это только начало – впереди ещемного работы, много целей и задач, которые мы перед собой поставили. И мы будемдобиваться новых успехов", – подчеркнул он.Федерация бокса России – крупная организация, в составкоторой входят 85 региональных отделений. Каждый год в стране проводятся более150 соревнований как в субъектах, так и на общероссийском и международномуровнях. Одна из задач Федерации бокса – популяризация этого вида спорта.Ежегодно боксом в нашей стране занимаются более 200 тысяччеловек. При этом 116 тысяч – юниоры. В каждом городе с населением более 500тысяч человек работают от 8 до 30 секций по боксу. Всего же в России болееполутора тысяч боксерских школ.