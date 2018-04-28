Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучшее время по итогам третьего заезда на проходящем в Баку Гран-при Азербайджана. Его время составило 1 минуту 43,091 секунды. Следом за ним расположились гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон и финн Кими Райкконен.

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучшее время по итогам третьего заезда на проходящем в Баку Гран-при Азербайджана. Его время составило 1 минуту 43,091 секунды. Следом за ним расположились гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,361), замкнул тройку партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен (+0,402).Единственный российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин из Williams показал десятое время, отстав от первого времени на 1,443 секунды. Его партнер по конюшне Лэнс Стролл показал восьмое время (+1,032).