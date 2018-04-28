Впереди заветные выходные и куча планов, а совсем скоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более что впереди столько интересных премьер!

Впереди заветные выходные и куча планов, а совсемскоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более чтовпереди столько интересных премьер!"По закону военного времени"На Первом канале с 5 маяв 21:20Продолжение военного детектива, в центре которогоследователи военной прокуратуры Иван Рокотов и Светлана Елагина (ЕкатеринаКлимова), а также их руководитель Николай Мирский. На дворе осень 1941 года. Следователямудалось вырваться из киевского котла и добраться до Харькова, где ихподозревают в шпионаже в пользу фашистов. Героям предстоит не только добитьсядоверия новых коллег, но и передать в Москву важную информацию о деятельностигруппы немецких диверсантов, которую курирует высокопоставленный чиновник главнойвоенной прокуратуры."Девочкине сдаются"На СТС с 14 мая в 20:00Сериал "Девочки не сдаются" рассказывает опяти женщинах с разной жизнью и судьбой. У каждой своя любовная история, свойхарактер и предпочтения: они влюбляются и расстаются, достигают успеха и пытаюсьсправиться с поражениями. Бывшая модель, стюардесса, телеведущая, студентка ивладелица ресторана – на первый взгляд, они такие разные, но объединяет их одно– стремление к простому женскому счастью и крепкая женская дружба."Посольство"На НТВ с 7 маяДействия сериала происходят в вымышленной странеКаледонии, которая находится на пороге принятия "антироссийского пакета". Здесьзадерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (ГелаМесхи) с кейсом, набитым наркотиками. Событие моментально становитсярезонансным: мировые СМИ пишут об этом на первых полосах газет, а мироваяобщественность выступает с осуждением. Команда российских дипломатов во главе сАлексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) берется распутывать сложившуюся ситуациювокруг российского посольства с целью предотвратить назревающий международныйконфликт."Оттенки синего"На Spike c14 мая по будням в 18:20В центре сюжета сериала – жизнькоррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого вборьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон.Персонаж Дженнифер Лопес – детектив Харли Сантос, мать-одиночка, которая вынужденаради того, чтобы ее дочь училась в престижной школе, брать деньги у местноймафии. Ее начальник, лейтенант Возняк, также замешан в нечистой игре, но приэтом относится к Харли как к дочери и уже не раз приходил ей на помощь. Однаждыв команде полицейского участка появляется крот, и Возняк твердо намеренвычислить его любой ценой. Он и не подозревает, что это – Харли Сантос, которая,попав в ловушку ФБР, оказалась заложницей обстоятельств."Бруклин 9-9"На Paramount Comedy c 26апреля по четвергам в 21:00В новых сериях 4 сезона сериала "Бруклин9-9" героям самого легкомысленного полицейского участка Нью-Йорка придетсянелегко: начальство принимает решение закрыть один из участковрайона и отправить в каждый по аудитору. Теперь инфантильному детективу ДжейкуПеральту (актер и комик Энди Сэмберг), его привлекательной напарнице ЭмиСантьяго (Мелисса Фумеро, "Менталист"), суровому капитану Рэю Холту (АндреБрауэр, сериал "Убойный отдел") и мускулистому, но панически боящемусяопасности сержанту Терри Джеффордсу (Терри Крюс, "Неудержимые") придетсяпонять, как отвести угрозу от участка и избежать закрытия, параллельнопродолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка."Теория большого взрыва"На Paramount Comedy c 11мая по пятницам в 21:00Во второй половине самого последнего на данный момент 11 сезона "Теориибольшого взрыва" Шелдон и Эми продолжат подготовку к свадьбе. Известно, чтоэтот процесс не из легких, и паре придется решить, кто из их лучших друзейстанет шафером, а кто подружкой невесты, какой будет холостяцкая вечеринкаШелдона, а также какой день года лучше всего подойдет для церемонии. Интригу досих пор держат сами актеры сериала. Недавно актриса Майем Биалик (Эми)опубликовала в своем Twitter фото свадебных нарядов молодоженов, но не в полный рост. Майем выставила фототуфель невесты и жениха, при этом дав понять, что на Эми зрители все-такиувидят классическое свадебное платье, а вот яркие красные носки Шелдона сознаком Флэша под черные костюмные брюки напомнили фанатам, что Шелдон останетсяШелдоном!