Впереди заветные выходные и куча планов, а совсем
скоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более что
впереди столько интересных премьер!
Впереди заветные выходные и куча планов, а совсем
скоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более что
впереди столько интересных премьер!
"По закону военного времени"
На Первом канале с 5 мая
в 21:20
Продолжение военного детектива, в центре которого
следователи военной прокуратуры Иван Рокотов и Светлана Елагина (Екатерина
Климова), а также их руководитель Николай Мирский. На дворе осень 1941 года. Следователям
удалось вырваться из киевского котла и добраться до Харькова, где их
подозревают в шпионаже в пользу фашистов. Героям предстоит не только добиться
доверия новых коллег, но и передать в Москву важную информацию о деятельности
группы немецких диверсантов, которую курирует высокопоставленный чиновник главной
военной прокуратуры.
"Девочки
не сдаются"
На СТС с 14 мая в 20:00
Сериал "Девочки не сдаются" рассказывает о
пяти женщинах с разной жизнью и судьбой. У каждой своя любовная история, свой
характер и предпочтения: они влюбляются и расстаются, достигают успеха и пытаюсь
справиться с поражениями. Бывшая модель, стюардесса, телеведущая, студентка и
владелица ресторана – на первый взгляд, они такие разные, но объединяет их одно
– стремление к простому женскому счастью и крепкая женская дружба.
"Посольство"
На НТВ с 7 мая
Действия сериала происходят в вымышленной стране
Каледонии, которая находится на пороге принятия "антироссийского пакета". Здесь
задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела
Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Событие моментально становится
резонансным: мировые СМИ пишут об этом на первых полосах газет, а мировая
общественность выступает с осуждением. Команда российских дипломатов во главе с
Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) берется распутывать сложившуюся ситуацию
вокруг российского посольства с целью предотвратить назревающий международный
конфликт.
"Оттенки синего"
На Spike c
14 мая по будням в 18:20
В центре сюжета сериала – жизнь
коррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого в
борьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон.
Персонаж Дженнифер Лопес – детектив Харли Сантос, мать-одиночка, которая вынуждена
ради того, чтобы ее дочь училась в престижной школе, брать деньги у местной
мафии. Ее начальник, лейтенант Возняк, также замешан в нечистой игре, но при
этом относится к Харли как к дочери и уже не раз приходил ей на помощь. Однажды
в команде полицейского участка появляется крот, и Возняк твердо намерен
вычислить его любой ценой. Он и не подозревает, что это – Харли Сантос, которая,
попав в ловушку ФБР, оказалась заложницей обстоятельств.
"Бруклин 9-9"
На Paramount Comedy c 26
апреля по четвергам в 21:00
В новых сериях 4 сезона сериала "Бруклин
9-9" героям самого легкомысленного полицейского участка Нью-Йорка придется
нелегко: начальство принимает решение закрыть один из участков
района и отправить в каждый по аудитору. Теперь инфантильному детективу Джейку
Перальту (актер и комик Энди Сэмберг), его привлекательной напарнице Эми
Сантьяго (Мелисса Фумеро, "Менталист"), суровому капитану Рэю Холту (Андре
Брауэр, сериал "Убойный отдел") и мускулистому, но панически боящемуся
опасности сержанту Терри Джеффордсу (Терри Крюс, "Неудержимые") придется
понять, как отвести угрозу от участка и избежать закрытия, параллельно
продолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка.
"Теория большого взрыва"
На Paramount Comedy c 11
мая по пятницам в 21:00
Во второй половине самого последнего на данный момент 11 сезона "Теории
большого взрыва" Шелдон и Эми продолжат подготовку к свадьбе. Известно, что
этот процесс не из легких, и паре придется решить, кто из их лучших друзей
станет шафером, а кто подружкой невесты, какой будет холостяцкая вечеринка
Шелдона, а также какой день года лучше всего подойдет для церемонии. Интригу до
сих пор держат сами актеры сериала. Недавно актриса Майем Биалик (Эми)
опубликовала в своем Twitter фото свадебных нарядов молодоженов, но не в полный рост. Майем выставила фото
туфель невесты и жениха, при этом дав понять, что на Эми зрители все-таки
увидят классическое свадебное платье, а вот яркие красные носки Шелдона со
знаком Флэша под черные костюмные брюки напомнили фанатам, что Шелдон останется
Шелдоном!